للمرة الأولى بالمملكة.. شخصيات “ديزني على الجليد” في “بوليفارد أرينا”

تنطلق فعاليات العرض العالمي الشهير "ديزني على الجليد"، في "بوليفارد أرينا"، بدءًا من 25 أغسطس الجاري، ويستمر العرض حتى 21 سبتمبر المقبل، ويقدم بشكل يومي للزوار على فترتين، تبدأ الأولى منهما الساعة الرابعة مساءً، والثانية عند الساعة الثامنة مساءً.

ويُقدم عرض "ديزني على الجليد" في المملكة العربية السعودية ضمن خيارات الترفيه العالمية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، عبر تعاونها مع شركة فيلد المنتجة، بهدف توفير تجربة فريدة للزوار تمنحهم أوقاتا رائعة ومميزة في “بوليفارد أرينا”.

ويأتي استعراض ديزني على الثلج في العاصمة الرياض، ضمن مغامرات في أعالي البحار، تمنح الزوار مزيجًا من أحاسيس الفرح ومشاعر المغامرة؛ لصنع ذكريات استثنائية من خلال الفعالية التي تعتمد على تحفيز الواقع بالخيال.

ويتميز عرض ديزني باحتوائه على مجموعة من القصص والشخصيات العالمية المفضلة للزوال، مثل ميكي ماوس، وميني ماوس، ودونالد داك، وجوفي ضمن مجموعة من الرحلات والمغامرات لاكتشاف أفضل الذكريات.

ويشمل العرض أحداثًا وحِيَلًا مشوقة في عالم “أرينديل” الشتوي، وفيلم “مساعد الساحر”، ومغامرات “أميرات ديزني”، وعددًا من المشاهد والفقرات الترفيهية المميزة.