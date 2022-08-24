أسعار النفط ترتفع وسط تراجع للمخزونات الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات صناعية تراجعا كبيرا في المخزونات الأمريكية، وظهور عقبات من شأنها أن تعترض مسار استئناف الاتفاق النووي الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كتوبر بـ 1ر1% إلى 32ر101 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية أكتوبر بنحو واحد بالمئة إلى 63ر94 دولار.

وأظهرت بيانات نشرها أمس معهد البترول الأمريكي، وهو هيئة صناعية، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بـ 632ر5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، وهو ما يزيد كثيرا عن التراجع الذي توقعه المحللون عند 45ر0 مليون برميل.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.