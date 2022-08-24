31 أغسطس.. آخر موعد للتسجيل في “فني مسعف” المنتهي بالتوظيف

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فتح الحجز في برنامج "فني مسعف"، المنتهي بالتوظيف ضمن منسوبي الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت أن مدة التدريب ستكون 12 شهرًا، وأن آخر موعد للتسجيل يوم الأربعاء المقبل، الموافق 31 أغسطس 2022.

وبينت أن أهداف البرنامج تشمل المساهمة في سد فجوة الاحتياج المهني، وزيادة معدلات التوظيف، من خلال تزويد القطاع بممارسين صحيين، ورفع كفاءة وجودة الخدمات في مجال الرعاية الصحية.

وشملت الشروط، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وليس على رأس العمل، والحصول على شهادة البكالوريوس في إحدى تخصصات الكليات الإنسانية، وصورة من أصل شهادة "لغة إنجليزية" لأحد الاختبارات المعتمدة.