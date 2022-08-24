“تسوية مليارية” لنزاع مشروع قطار الرياض

قالت مصادر مطلعة: إن الحكومة السعودية ستدفع لشركات مقاولات عالمية، مليارات الدولارات؛ لحل نزاعٍ بشأن قطار الرياض، ما يجعل المشروع الذي طال انتظاره يقترب خطوة جديدة نحو الإنجاز.

جاء ذلك بعدما توصل اثنان من أصل ثلاثة تحالفات، واللذان يضمّان مجموعة "بكتل" (Bechtel Group) و"ألستوم" (Alstom)، إلى اتفاق بشأن المدفوعات المتنازع عليها، وأوضحت المصادر أن الكونسورتيوم الثالث، الذي يضم "وي بيلد" (Webuild) الإيطالية، يُرتقب أن توقّع اتفاقاً مماثلاً قريباً.

كان المقاولون العاملون في المشروع يسعون للحصول على مدفوعات يبلغ إجماليها عدّة مليارات من الدولارات، حيث طالبت شركة "بكتل" لوحدها بحوالي مليار، ما أفادت بلومبرغ بوقتٍ سابق.

وبدأت أعمال الإنشاءات في مشروع قطار الرياض في العام 2014، وكان من المفترض أن تستمر لـ 5 أعوام، إلا أن التعثرات التي شهدها المشروع، أكثر من مرة، تسببت في تأخير افتتاحه.