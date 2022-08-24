مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12443.77 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 23 نقطة ليقفل عند مستوى 12443.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 347 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الحمادي، وملاذ للتأمين، وسدافكو، وأمانة للتأمين، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، وسلامة، وبن داود، وملكية ريت ، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.76% و 6.85% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والجزيرة، والإنماء، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، و دار الأركان، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 71.41 نقطة ليقفل عند مستوى 21633.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 74 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 4698 صفقة.