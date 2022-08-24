مقتل 178 شخصا جراء الفيضانات في أفغانستان

قال مسؤول اليوم الأربعاء: إن 178 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في أفغانستان، جراء فيضانات عارمة خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقال نسيم حقاني، أحد المتحدثين باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، التابعة لحركة طالبان: إن 250 شخصا آخرين أصيبوا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة، التي تسببت في إلحاق أضرار بالغة بـ13 من 34 ولاية بالبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تضرر أكثر من 3000 منزل سكني، جزئيا أو كليا، ودمرت آلاف الأفدنة من الأراضي ونفوق المئات من المواشي. وقال حقاني "يحتاج الأشخاص إلى المزيد من المساعدات ، نظرا لأنهم عانوا من خسائر مادية وبشرية ضخمة. وفقدوا كل شيء".

وكانت الفيضانات قد ضربت أفغانستان ، بعد بضعة أشهر فقط من تعرض البلاد لأحد أكبر الزلازل المميتة ، منذ العقود الماضية.