مخزون الخام الأمريكي يهبط 8.1 مليون برميل

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط 8.1 مليون برميل إلى 453.07 مليون.

وأشارت إلى هبوط مخزونات النفط الأمريكية 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.9 مليون برميل.

ولفتت إلى انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية تنخفض 27 ألف برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات لهبوط قدره 1.5 مليون برميل.

فيما انخفض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجمخزون الخام الأمريكيي الأمريكي الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ يناير 1985.