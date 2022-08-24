الأخبار المحلية

الأحوال المدنية: يمكن تقديم بلاغ عن فقدان شهادة الميلاد للمواطن عبر منصة أبشر

24 أغسطس 2022 · < 1 minute

الأحوال المدنية، أنه يمكن تقديم بلاغ عن فقدان شهادة الميلاد للمواطن عبر منصة أبشر.