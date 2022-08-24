أخبار دوليّة

إصابة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا مجددًا

24 أغسطس 2022 · < 1 minute

أصيبت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا مجددًا.