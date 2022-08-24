فيفا يحدد البلدان التى تستضيف كأس العالم فى جولة تنتهى بالسعودية

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" البلدان التي تستقبل كأس العالم في جولته حول القارات الست بجميع أنحاء العالم وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق منافسات المونديال المحدد له في شهر نوفمبر القادم.

وانطلقت جولة كأس العالم من سويسرا وتتواجد بكوريا الجنوبية حاليا وتستمر حتى غداً الخميس على ان تنتهي في السعودية يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تنتقل إلى قطر الدولة المستضيفة للبطولة يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 من شهر ديسمبر.

وأكد فيفا في بيانه: "مع بقاء أقل من 100 يوم حتى بداية أكبر عرض على وجه الأرض، تم بيع 2.45 مليون تذكرة في أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في الشرق الأوسط والعالم العربي".

وتضم مجموعات كأس العالم المنتخبات التالية:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية