مانشستر يونايتد يقترب من صفقة سوبر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضا جديدا لنظيره أياكس الهولندي، من أجل الحصول على خدمات نجمه البرازيلي أنتونى، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في نهاية شهر أغسطس الجارى.

ووفقا لشبكة "سكاى سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد يجهز عرضا بقيمة 94 مليون يورو، من أجل إقناع أياكس بالتخلى عن خدمات البرازيلي أنتونى خلال الميركاتو الصيفى الحالي.

وأضافت سكاى، أن اللاعب البرازيلي يضغط على إدارة ناديه من أجل الموافقة على رحيله إلى اليونايتد، قبل نهاية الميركاتو الصيفى، من أجل العمل مع مدربه السابق تين هاج المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد.

وكان أياكس قد رفض جميع العروض التي وصلت من مانشستر يونايتد، وكان أخرهم بقيمة 80 مليون يورو.

ويحاول مانشستر يونايتد تدعيم صفوف الفريق قبل نهاية الميركاتو الصيفى الحالى فى نهاية شهر أغسطس، بعد البداية الضعيفة للفريق فى الدوري الإنجليزي.