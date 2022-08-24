نادي_الإبل يعلّق الشرائح الإلكترونية لمدة 3 أعوام

أصدر نادي الإبل بيانا اليوم يتضمن صدور قرار يقضي بتعليق

الشرائح الإلكترونية لمدة ٣ أعوام.

كما نص القرار على حرمان الشرائح من المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي يشرف عليها نادي الإبل وعلى رأسها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل وذلك عند عودة ملكية الإبل إلى البائع بعد انتهاء المشاركة من تاريخ صدور القرار وفق الاثباتات الرسمية لملكية المتن"الشريحة الإلكترونية"ومنع مشاركة البائع بنفس الشريحة لمدة أعوام.

ويشير البيان إلى أن الشريحة الإلكترونية تخضع إلى رقابة

من الجهات ذات العلاقة، ويؤكد البيان على أن القرار يأتي لحماية المشاركين من التحايل وتحقيق عدالة المنافسة وضبط أسواق الإبل البيع والإيجار. وبين نادي الإبل في بيانه أن كافة عملياتع لى أنها ستصدر فيا نتقال الشرائح مرصودة ومتابعة مشددةو قت لاحق ضوابط سوق الإيجار في النسخة السابعة.