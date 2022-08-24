عاجل .. المملكة ترحب بجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي مونديال قطر

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، التي ستقام في دولة قطر الشقيقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأوضحت الوزارة أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة، وفقًا للضوابط التالية:

1- السماح لحاملي بطاقة مشجع (هيّا) بالدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستقوم الوزارة بالإعلان لاحقًا عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية الحصول عليها.

2- يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة (60) يومًا.

3- يحق للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة.

4- لا يشترط الدخول المسبق لدولة قطر.

5- الحصول على تأمين طبي قبل القدوم للمملكة.