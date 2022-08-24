أخبار دوليّة

الصحة العالمية: تراجع عدد وفيات كورونا عالميا بنسبة 15%

24 أغسطس 2022 · < 1 minute

أكدت منظمة الصحة العالمية تراجع عدد وفيات كورونا عالميا بنسبة 15% خلال الأسبوع الماضي.