مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين بعد اصطدام “باص” بشاحنة على طريق “الطائف-الرياض”

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 13 آخرين في حادث تصادم "باص" مع شاحنة على طريق الطائف-الرياض،اليوم، بعد كبري النصايف.

وباشرت الفرق الاسعافية بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً عن وجود حادث باص يقل عدداً من الركاب من جنسية خليجية بعد اصطدامه بشاحنة وذلك على طريق الطائف - الرياض تحديداً بعد كبري النصايف باتجاه الطائف مما خلّف وراءه عدداً من الاصابات والوفيات.

وفي التفاصيل : أوضحت الهيئة أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغا على الرقم ٩٩٧ الساعة ٢:٥٣م والذي يفيد بوجود حادث وقع على مركبة من نوع باص وعلى متنها عدد من الركاب حيث اصطدمت بشاحنة نقل بضائع.

وعلى الفور تم توجيه ١١ فرقة اسعافية من الهيئة، وعند وصول أول فرقة وبعد الفرز تبيّن بوجود ١٣ حالة مابين رجال ونساء وطفلين قد تعرضوا لإصابات من متوسطة إلى خطيرة و وفاة حالتين بموقع الحادث.

وعليه تم تقديم الخدمة الاسعافية اللازمة ونقلهم على الفور بعد التنسيق إلى مستشفى المويه ومستشفى ظلم لإكمال العلاج اللازم.

