الجيش الأمريكي يستهدف “فصائل إيرانية” في سوريا

أعلن مسؤولان أمريكيان في تصريح لوكالة "رويترز" أن الجيش الأمريكي شن هجوما مضادا على موقع لفصائل متحالفة مع إيران في سوريا، بعد هجوم صاروخي ضد القوات الأمريكية.

وقال المسؤولان للوكالة "إنهما يعتقدان أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من العناصر المتحالفة مع إيران".

وكان مصدر أمني عراقي أكد لـRT أن غارة جوية مجهولة المصدر استهدفت أحد المواقع العسكرية في منطقة ⁧حويجة صكر⁩ بمدينة ⁧ديرالزور شرق سوريا.

وكان الجيش الأمريكي ذكر في وقت سابق اليوم أنه استهدف منشآت لمجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في محافظة دير الزور شرق سوريا.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سينتكوم) الكولونيل، جو بوتشينو، في بيان، أن تلك الضربات "تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأمريكية".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس بايدن أعطى التوجيهات بشن تلك الضربات".