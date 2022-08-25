مع بداية العام الدراسي الجديد.. “الحصيني” يزف بشرى سارة للطلاب والطالبات بشأن حالة الطقس المتوقعة

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعات حالة الطقس بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الحصيني في تغريدة على "تويتر": “‏بشرى للطلاب والطالبات، حسب المراصد متوقع تزامنا مع بداية العام الدراسي، أن يخف الحر في النهار، ويتلطف في الليل على معظم مناطق المملكة بفارق في درجات الحرارة عن الأيام التي سبقتها من ثلاث إلى أربع درجات، وذلك بسبب تقدم كتلة حارة لكنها أقل من سابقتها”.

وتابع: “متوقع أن تكون الحرارة حول إلى أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة في النهار حارة في النهار معتدلة فجرا، وسيكون واضحا في تبرد أجهزة التكييف”.

وأضاف: “يطيب الليل ومناسب للكشتات في البر والاستراحات ليلا”، مستكملا: “متوقع خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع أمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لغزيرة وسيول على أجزاء من مناطق جازان والباحة وعسير، ومكة، والربع الخالي وغرب الوسطى وجنوب منطقة المدينة وأجزاء من عُمان واليمن “.