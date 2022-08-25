“الزعاق” يوضح المدة المتبقية على تساوي الليل بالنهار

حدد خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، المدة المتبقية على تساوي الليل بالنهار.

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع «تويتر»، إنَّه مع دخول الوسم (المتبقي 47 يومًا على دخوله) تقل السحب الماطرة على المناطق الجنوبية ويبدأ تأثيرها على بقية المناطق.

وتابع الزعاق، أنَّ المدة المتبقية على تساوي الليل مع النهار هي 33 يومًا، فيما يتبقى 19 يومًا على دخول موسم الصفري (موسم ظهور بشائر فصل الشتاء).

يذكر أن الليل والنهار يتقلبان بين الطول والقصر على جميع أنحاء العالم عدا المناطق الواقعة حول خط الاستواء وذلك لكروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس وميلان محور دورانها.