الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة عند 44 مئوية

سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الخميس لتصل إلى 44 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة). وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي) وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق .

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: