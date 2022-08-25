لتعزيز الحالة النفسية وتجنب القلق.. #الصحة توجه 6 نصائح للأبناء

وجّهت وزارة الصحة عددًا من النصائح للوالدين لتجنب القلق لدى أبنائهم، وتعزيز الحالة النفسية لديهم.

وأوضحت الوزارة أن قضاء مدة زمنية مناسبة للحوار مع الأطفال، ومشاركتهم التفكيرَ في حلول للمشكلات التي تصعب عليهم، وتفهّم الصعوبات التي يواجهونها ومعاونتهم على تجاوزها؛ خطواتٌ هامة لتجنيبهم القلق.

وأضافت الوزارة في إنفوجراف توعوي على حسابها بتويتر، أن تشجيع الأطفال على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء، واكتشاف مَواطن القوة والضعف لديهم، والسعي لتعزيزها وإصلاح الخلل فيها، وغرس التفكير الإيجابي لديهم؛ من أهم خطوات تعزيز حالتهم النفسية.