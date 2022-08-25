لفشله في حماية رئيس الوزراء.. استقالة قائد الشرطة اليابانية

قدم قائد الشرطة الوطنية في اليابان إيتارو ناكامورا، اليوم الخميس، استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في يوليو خلال تجمع انتخابي.

وقال ناكامورا في مؤتمر صحفي: "قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وجاء إعلان ناكامورا استقالته بينما أصدرت وكالته تقريرا عن فشلها في إنقاذ حياة آبي في 8 يوليو عندما اغتيل في نارا في غرب اليابان.

ووجد تقرير الشرطة ثغرات في حماية الشرطة لآبي مما سمح للمهاجم بإطلاق النار عليه من الخلف.

واعتقل تيتسويا ياماغامي في مكان الحادث ويخضع حاليا للتقييم العقلي حتى أواخر نوفمبر، حسبما أفادت "الأسوشيتد برس".

وتبريرا لجريمته، قال ياماغامي للشرطة، إنه استهدف آبي بسبب ارتباط الزعيم السابق بكنيسة التوحيد، والتي كان يمقتها.

وتعد "كنيسة التوحيد" حركة دينية عالمية تأسست في كوريا الجنوبية في خمسينات القرن الماضي، وكانت والدة ياماغامي تنتمي إليها.

وأحيت أسرة آبي ذكراه في طقوس بوذية خاصة يوم الخميس بمناسبة مرور تسعة وأربعين يوما على اغتياله.