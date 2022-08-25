الأمن الروسي يحبط عملا مسلحا في مدينة كالينينغراد.. ويعتقل المنفذ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، عن إحباط "عمل مسلح" كان يستهدف أهدافا تابعة لأسطول البلطيق في مدينة كالينينغراد الروسية، حيث تم اعتقال المنفذ التابع لتنظيم "إرهابي".

وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا أكد فيه أنه تم اعتقال أحد أنصار تنظيم "إرهابي"، كان يخطط لشن هجوم على أهداف تابعة لأسطول البلطيق.

وأضاف البيان، المنفذ هو من السكان المحليين ومواطن روسي من مواليد 1967.. مضيفا أنه "تم العثور على عبوة ناسفة بحوالي 5 كيلوغرامات من مادة تي إن تي، وجدت في مكان إقامته وتم العثور على مراسلات مع قادة التنظيم".

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات المسلحة خارج البلاد.