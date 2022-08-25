ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من تراجع مؤشر الدولار مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي"جيروم باول" في مؤتمر "جاكسون هول" غدًا الجمعة.

ويترقب المستثمرون إشارات حول آفاق السياسة النقدية ورؤية البنك لتطورات الوضع الاقتصادي في مؤتمر الجمعة بعدما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 225 نقطة أساس في المجموع منذ مارس لمكافحة التضخم.

من المنتظر اليوم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي قد تظهر انكماش الاقتصاد 0.7%، إلى جانب طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة مع توقعات بوصولها إلى 250 ألفًا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.85% أو (+14.9 دولار) إلى 1776.4 دولار للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للذهب 0.78% إلى 1764.78 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:36 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.67% إلى 19.29 دولار للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.96% إلى 888.6 دولار للأوقية، وزاد سعر التسليم الفوري للبلاديوم 1.7% إلى 2073.04 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- 0.39% إلى 108.256 نقطة.