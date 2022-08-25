التعليم : توجه بتمكين أبناء الفئات الموجودة  بالمملكة بشكل غير نظامي من التعليم لعام 1444

الوئام -عبدالله العازمي

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بتمكين أبناء الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي من التعليم للعام الدراسي 1444 وفق أليات قبولهم للعام الدراسي 1443هـ

على جانب آخر، واصلت إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، استعداداتها المكثفة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 1444 هـ، يوم الأحد القادم، سواء من خلال أعمال النظافة والتعقيم والصيانة أو تسليم المقررات الدراسية.

وأوضحت إدارة تعليم الرياض –عبر تويتر- أنها مستعدة لاستقبال أكثر من مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة، وأكثر من 90 ألف معلم ومعلمة، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ عمليات الصيانة والنظافة للمدارس.