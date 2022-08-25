“الصحة” تنفذ 60 دورة تدريبية لتفعيل “لغة الإشارة”

نفّذت الصحة أكثر من 60 دورة تدريبية وتأهيلية لعدد من الممارسين الصحيين في عدة مناطق حول المملكة بهدف التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بإستخدام لغة الإشارة .

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من وزارة الصحة على دعم الصم بشكل خاص، ولتسهيل التعاملات مع المستفيدين وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في دمج ذوي الإعاقة السمعية بالمجتمع، حيث نظّمت للطواقم الطبية والممارسين الصحيين دورات تدريبية حول لغة الإشارة وجرى تدريبهم على أساسيات لغة الإشارة للتعامل المباشر مع المراجعين من ذوي الإعاقة السمعية ، كما أُقيمت الدورات بمستويات متدرجة لتحقيق إتقان لغة الإشارة وبمشاركة أكثر 600 متدرب معتمد أُهلوا ليكونوا حلقة وصل بين فئة الصم والخدمات الطبية.