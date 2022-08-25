“التعليم” تمنع الملف الورقي كمتطلب لتسجيل الطلاب المستجدين بالمدارس

وجهّت وزارة التعليم، جميع مديري ومديرات المدارس "الحكومية، والأهلية، والعالمية، والأجنبية"، بعدم المطالبة بالملف الورقي كمتطلب لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، والاكتفاء بمطابقة الأصول الثبوتية مع المرفقات المرفوعة على نظام "نور".

جاء ذلك بناء على توجه وزارة التعليم لأتمتة جميع تعاملاتها وأنظمتها الإلكترونية، وأهمية التزام كافة منسوبيها بذلك، موضحةً أن مطالبة أي مدير أو مديرة لولي الأمر بإحضار صورة ورقية من الأوراق الثبوتية، تُعد مخالفة للتعليمات، وتعرضه للمسائلة النظامية.

وشدد التعميم على مديري التعليم بضرورة إبلاغ مديري ومديرات المدارس بالالتزام بذلك والعمل به.