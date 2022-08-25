“صحي المدينة”: خروج 10 حالات من مصابي حادث “ريزا التركية”

أكد متحدث تجمع المدينة الصحي عبدالرحمن حموده، خروج 10 حالات من المستشفى من مصابي حادث "ريزا التركية"، بعد تلقيهم العلاج، وتبقي 6 حالات تتلقى الرعاية الطبية.

وأوضح أن مستشفى الملك فهد استقبل، مساء أمس، طائرتي إخلاء طبي، محملة بـ16 مصابًا في الحادث، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء "يحفظهما الله"، مشيرًا إلى إجراء الإجراءات اللازمة لهم، وفرزهم، وخروج 10 حالات اليوم.