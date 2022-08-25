“تعليم محايل عسير”: لا صحة لادعاءات “فيديو المعلمة”

أكدت إدارة تعليم محايل عسير، أنه لا صحة للادعاءات التي ظهرت في مقطع فيديو متداول لإحدى المعلمات، وأن الإدارة استندت على الإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة لهذا الشأن.

وأضافت: "تضمنت لائحة شاغلي الوظائف التعليمية - التكليفات (أن يختار مدير/ة ممن يشغلون رتبة معلم/ة ممارس فأعلى المتعين على مؤهل البكالوريوس)، والاستثناء لمن سبق تكليفه مرتبط بتوفر الكوادر المؤهلة".

وأوضحت أن المعلمات اللاتي حصلن على مؤهلات جامعية عن طريق الانتساب بعد التعيين، يقتصر تحسين الوضع الوظيفي على الموظفين الموفدين أو المبتعثين فقط، مكملةً: أما من حصل على المؤخل بخلاف ذلك، فإن ترشيحه متاح عن طريق برنامج "جدارة 3" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا تملك الوزارة الاستثناء من القواعد والتنظيمات المبلغة بهذا الشأن.

وأكدت إدارة تعليم محايل عسير أهمية التواصل معها عبر القنوات الرسمية، وترحب بتواصل كافة المستفيدين ودعمهم في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة "حفظها الله" واهتمامها بأبنائنا في كافة أنحاء الوطن.