بعد موجة غضب من ارتفاع تذاكر “الخطوط السعودية”.. التوقيع مع طيران “ويز إير” لعشرين وجهة دولية بأسعار مخفضة #عاجل

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وبرنامج الربط الجوي عن تدشين وجهات شركة "ويز إير" الجديدة الي تنطلق برحلات من عدد من العواصم والمدن الأوروبية إلى الوجهات الرئيسية بالمملكة، وتشمل تلك الرحلات أكثر من مليون مقعد بسعر مخفض. وذلك في حفل التدشين الرسمي الذي أقيم اليوم في مدينة الرياض، بحضور ممثلي من الجهات ذات العلاقة والمهتمين من القطاعين العام والخاص.

وتعد شركة طيران "ويز إير" إحدى أهم الشركات الرائدة عالميا في الطيران الاقتصادي، والتي تأسست في عام 2003م في دولة المجر، وتقدم خدماتها في أنحاء قارة أوروبا، وأيضا في دولة مصر والإمارات العربية المتحدة. حيث أطلقت اليوم 20 وجهة جديدة تنطلق من بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارنكا وميلانو ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا، إلى كل من الرياض وجدة والدمام بأسعار تبدأ من 54.99 يورو والمتوفرة حاليا في تطبيق وموقع الشركة الرسمي wizzair.com.

ويمثل هذا التدشين خطوة مهمة في تحقيق التكامل والتعاون بين منظومتي الطيران والسياحة، وتضافرا للجهود بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والاستراتيجية الوطنية للسياحة، المتناغمة مع أهداف رؤية المملكة 2030، عبر زيادة الربط الجوي للمملكة من IOO وجهة إلى أكثر من 250 وجهة حول العالم، بما يعزز التنافسية بين مقدمي خدمات الطيران لتوفير أسعار اقتصادية تناسب جميع الشرائح ليصل عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر بحلول العام 2030، بالإضافة إلى وضع السعودية على خارطة السياحة العالمية عبر جذب السياح من الأسواق الرئيسية إلى الوجهات السياحية السعودية الفريدة، والوصول إلى IOO مليون زيارة سنوية بحلول العام 2030.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية بالهيئة العامة للطيران المدني علي رجب إن المملكة ترحب بطيران ويز إير وأن هيئة الطيران المدني تعمل دائما على تقديم الدعم اللازم لتسهيل عمليات تسيير الرحلات من وإلى المملكة، وذلك يأتي ضمن إطار استراتيجية الطيران التي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر سنويا وزيادة عدد المحطات إلى 250 محطة دولية بحلول عام 2030".

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد الموكلي: "نحن في شركة مطارات نعمل مع شركائنا وشركات الطيران لتوفير بيئة جذابة في المطارات السعودية لشركات الطيران والمسافرين؛ لتقديم أفضل الخدمات بجودة عالية، وهذا العمل يعد امتدادا للإعلان السابق مع ويز إير لتسيير رحلات مباشرة من مطار الملك فهد الدولي إلى ثلاث وجهات دولية متنوعة. وستواصل مطارات العمل لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تشكل جزءا من رؤية السعودية 2030".

وقد صرح خليل المرابط المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي قائلا: "يسعدنا العمل مع شركة ويز إير لتوسيع شبكتها إلى المملكة العربية السعودية، حيث تدل هذه الخطوة على قوة الحركة الجوية الي تتمتع بها المملكة. كما سيوفر توسيع ويز إير شبكتها إلى السعودية؛ المزيد من خيارات السفر داخلها وخارجها. ونتطلع إلى الترحيب بهذه الرحلات الجديدة في شبكتنا المتنامية والعمل مع ويز إير لاستكشاف فرص توسعية أخرى ففي المملكة".

كما صرح جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير قائلا: "نعتز بشراكتنا مع المملكة العربية السعودية؛ وهي واحدة من أهم الوجهات العالمية الي تقدم مزيجا فريدا من الوجهات التي لا تفوت، مع ثراء وتنوع ثقافي وطبيعي ومناخي"، ويضيف الرئيس التنفيذي: "يأتي هذا الإعلان ليسهم في نمو وتطور السياحة بالمملكة، عبر كفاءة تشغيلية تعزز من أسعار التذاكر الاقتصادية، لأسطولنا الأصغر والأكثر حداثة، والذي يحمل لواء الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم".