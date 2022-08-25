لقاء سعودي هندي بشأن الصناعات الكيمائية والدوائية وصناعة الأسمدة

استقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف وزير الكيماويات والأسمدة الهندي ووزير الصحة ورعاية الأسرة الدكتور مانسوخ ماندافيا؛ وذلك لتعزيز التعاون مع الجانب الهندي في صناعة الأسمدة والصناعات الكيمائية التحويلية والصناعات الدوائية.

وجرى خلال اللقاء تباحث سُبل التعاون بين المملكة والهند في عدد من الجوانب شملت الصناعات الكيمائية التحويلية والصناعات الدوائية وصناعة الأسمدة، حيث تسعى المملكة للاستغلال الأمثل لمواردها التعدينية وتحقيق الفائدة العظمى منها، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية النوعية لتحقيق مستهدفات المملكة 2030 ليكون قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية.

حضر اللقاء من الجانب السعودي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.