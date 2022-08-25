مواجهات مثيرة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات نارية للفرق الكبرى.

ويتواجد فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في المجموعة الأولى التي تضم أياكس أمستردام ونابولي ورينجرز.

وجاءت المجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: أياكس أمستردام - ليفربول - نابولي - رينجرز.

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - كلوب بروج.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر ميلان - فيكتوريا بلزن .

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام - سبورتنج لشبونة - مارسيليا.

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورج - دينامو زغرب.

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيج - شاختار دونيتسك - سيلتيك .

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - بروسيا دورتموند - كوبنهاجن.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا