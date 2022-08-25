مصابون سعوديون يكشفون تفاصيل #حادث_ريزا.. معاناة داخل المستشفيات التركية

كشف عدد من المصابين السعوديين في حادث مدينة ريزا التركية ملابسات الحادث.

وروى أحد مصابي حادث "ريزا التركية" معاناته مع الفريق الطبي ومعاملة المستشفى السيئة، مؤكدا أن السفارة في تركيا تفتح تحقيقا جراء ما حصل.

وروى محمد العباسي، أحد مصابي حادث "ريزا التركية" معاناته مع الفريق الطبي، مشيراً إلى أن معاملة المستشفى معه كانت السيئة، وأن السفارة في تركيا فتحت تحقيقًا جراء ما حصل له.

وقال "العباسي" عبر تقرير بثته قناة الإخبارية إنه أفاق من الإغماء في موقع الحادث، وكانت حالته صعبة ولم يتم إخراجه إلا بعد وصول الإطفاء، وبعد ذلك تم نقلني عبر الإسعاف، ولكن كانت قيادة مركبة الإسعاف سيئة وأنه تعب أكثر من تلك القيادة، وبعد الوصول إلى المستشفى الخاص وكان التعامل سيئًا.

وأضاف "العباسي": أخبرني الأطباء بإجراء عملية في البطن، ولم يكن بجانبي أي شخص من العائلة، لأنهم كانوا في مستشفى آخر، وعلى الرغم من أن الآلام في اليد والرجل إلا أن الأطباء أفادوا بإجراء عملية في البطن، بسبب ثقب في الأمعاء، وبعد إجراء العملية حضر والدي بعد 24 ساعة وسأل الكادر الطبي عن سبب إجراء العملية، بسبب شكه بوجود نزيف داخلي لديّ، وبعد علم السفارة بهذا الإجراء فتحت تحقيقاً عن أسباب إجراء العملية.

وأعلنت المملكة ، الأربعاء، إجلاء رعاياها المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي.