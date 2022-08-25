أخبار دوليّة

البيت الأبيض: واشنطن وحلفاؤها مستعدون لجميع السيناريوهات حول الاتفاق النووي

25 أغسطس 2022 · < 1 minute

قال البيت الأبيض إن واشنطن وحلفاؤها مستعدون لجميع السيناريوهات حول الاتفاق النووي.