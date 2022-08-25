أمانة حائل تضبط خضروات مخزنة في بيوت طين مهجورة

ضبطت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة حائل عدد من المنازل من (بيوت الطين) المهجورة والتي تم استخدامها من قبل عمالة وافدة لتخزين الخضروات، وتجفيفها بطرق غير صحية، استعداداً لتعبئتها وبيعها بالأسواق.

كما تم ضبط عدد من البيوت التي تم استخدامها كمساكن غير مصرحه وعشوائية.

جاء ذلك خلال حملة رقابية شاملة لبلدية وسط مدينة حائل لأماكن ومواقع بيوت طينية مهجورة آيلة للسقوط يتمركز فيها المخالفون لتخزين وتجفيف الخضروات في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النظافة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع وجود تراكمات من المخلفات بشكل كبير، وتم مصادرة وإتلاف جميع المضبوطات.