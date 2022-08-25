كارثة في #لبنان.. وقف إنتاج الكهرباء خلال ساعات

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، عن نفاد مخزونها من الوقود، والتوقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية في جميع الأراضي اللبنانية، اعتبارا من ظهر غد الجمعة، نتيجة خروج معمل الزهراني قسرا عن الخدمة.

وقالت مؤسسة الكهرباء، إن الطاقة الكهربائية المنتجة في الوقت الحالي جميعها يتم توليدها من معمل الزهراني، وهو الوحيد المتبقي على الشبكة، بعد نفاد مخزون مادة الغاز أويل في معمل دير عمار.

وأوضحت أن مخزون معمل الزهراني، من مادة الغاز أويل، قد وصل لأقصى حدوده الدنيا، وقد شارف على النفاد، ومن ثم سيتوقف عن العمل غدا، مما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة في لبنان، على أن يعاد تشغيل معمال الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمرحوقات في أقرب فرصة ممكنة.

وذكرت مؤسسة لبنان للكهرباء في بيان صحفي، أنه لم يتم توريد أي شحنة غاز أويل لشهر أغسطس، والتي كانت مقررة بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين العراق ولبنان، كما أنها لم تبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد الوقود إليها في شهر سبتمبر. وكانت معامل إنتاج الطاقة الكهربائية تعتمد في الفترة الأخيرة، فقط على هذه الاتفاقية مع العراق، بحسب البيان.

وأضافت أنه لم يتبين حتى الآن، الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من الأردن، والموعد الفعلي لاستيراد الغاز من مصر، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية.

وتشهد لبنان أزمة كهرباء حادة، وفقد اللبنانيون الأمل في إمكانية الحصول على الكهرباء من الدولة، خلال الفترة الماضية، حيث لا يستفيدون من تغذيتها بالتيار سوى ساعة يوميا في معظم المناطق، إضافة الى جشع أصحاب المولدات الذين يتحكمون بالناس، عبر زيادة شهرية في فاتورة الاشتراك.