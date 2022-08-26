محلل #طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بمناطق المملكة

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن حالة مدار 22 المطرية الصيفية تتراجع جغرافياً، واليوم الجمعة متوقع أمطار متفرقة على أجزاء من: جازان، عسير، الباحة.

وقال الدكتور عبدالله المسند: “لا يوجد مؤشر على انخفاض محسوس وكبير بدرجات الحرارة خلال 10 أيام قادمة ، لاسيما ونحن نعيش في فترة وعكات سهيل وعادة لا تتحسن الأجواء بشكل مريح إلا بُعيد منتصف سبتمبر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية مساءً (الليث، القنفذة), في حين تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.