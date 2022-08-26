رئيس مجلس السيادة السوداني يُجري تعديلات على قيادة الجيش

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، عن إجراء تعديل كبير في القيادة العسكرية للبلاد.

ويشمل التغيير قادة القوات البرية والعمليات والإمداد، وكذلك المفتش العام للجيش، بحسب وكالة "رويترز".

وكان قد أُعلن في وقت سابق عن تغيير في قيادة القوات الجوية، بينما ظل رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول محمد عثمان الحسين في منصبه.

ويمثل هذا أكبر تغيير في قيادة الجيش منذ الإجراءات التي اتخذها البرهان وضباط كبار آخرون في 25 أكتوبر فانتهت شراكة انتقالية مع مجموعات سياسية مدنية.

وفي وقت سابق، أعرب البرهان عن "أسفه لإضاعة 3 سنوات من الفترة الانتقالية فيما وصفه بـ"التشاكس السياسي"، مشيرا إلى "ضرورة الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية والاهتمام بها".

في غضون ذلك، ترى القوى السياسية المشاركة في احتجاجات الشارع السوداني، أن حل الأزمة يكمن في "إنهاء كافة ما ترتب على إجراءات 25 أكتوبر، والاستمرار في تفكيك تمكين نظام الإخوان، وتوحيد الجيش، وفقا لأسس مهنية متفق عليها.