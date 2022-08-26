بـ43 مئوية.. “المدينة” و” الأحساء” تُسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل المدينة المنورة والأحساء أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: المدينة المنورة والأحساء 43 درجة مئوية، ومكة المكرمة والدمام والخرج وحفر الباطن والعلا 42، والرياض وينبع وشرورة 41 مئوية.

وجدة وبريدة والمجمعة ورفحا ووادي الدواسر 40، وتبوك وعرعر والدوادمي 39، وحائل وسكاكا 38، وجازان والقريات والوجه 37، ونجران وبيشة والقنفذة وطريف 36، والطائف 34، وأبها والباحة 27 مئوية.

اما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 18 درجة مئوية، وطريف 19، والقريات 20، وحائل 22، وتبوك وسكاكا 23، وعرعر والطائف 24 مئوية.

ونجران 26، وبريدة والمجمعة 27، والرياض وحفر الباطن والقنفذة وشرورة 28، والدمام وجازان والدوادمي وينبع ووادي الدواسر 29، ومكة المكرمة وجدة والأحساء والعلا 30، والمدينة المنورة 31 مئوية.