“الجوازات”: يمكن تحويل تأشيرة زيارة الأطفال إلى “هوية مقيم” في هذه الحالة

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن بإمكان تحويل تأشيرة الزيارة لدى الأطفال ممن هم دون 18 عاما إلى إقامة «هوية مقيم»، وذلك في حال كان الأبوان يحملان إقامة نظامية.

وكشفت أن انتهاء إقامة المستقدم لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، وأن التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 180 يوماً، فيما يتم فرض غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها.

وشددت «الجوازات» على أن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، إذ إن سريانها شرط للمغادرة.

وأوضحت الجوازات أنه في ما يخص اعتماد وإصدار تأشيرة الزيارة ،فإن ذلك ليس من اختصاصها، إذ يتم التواصل مع وزارة الخارجية للإفادة.