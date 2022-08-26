بريطانيا ترفع أسعار الطاقة بنسبة 80%

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80%، ابتداءً من أكتوبر المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة.

وقال مصدر: إن الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب فيروس "كورونا"، وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا.

ويتوقع خبراء أن ترتفع أسعار الجملة للغاز إلى أكثر من 4 آلاف جنيه استرليني في يناير وحتى 6 آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 10% على أساس سنوي في بريطانيا.