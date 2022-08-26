«نيوكاسل» يعلن عن صفقة جديدة طويلة الأمد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، ضم ألكسندر إيزاك لاعب ريال سوسيداد، في صفقة طويلة الأمد.

وبهذه الصفقة يصبح إيزاك رابع أول توقيع لفريق نيوكاسل في الصيف بعد مات تارجيت ونيك بوب وستيفن بوتمان وسيرتدي القميص رقم 14.

من جانبه؛ قال إيزاك: "أنا سعيد بهذا الإنجاز. لقد كان قرارا كبيرا بالنسبة لي، وأنا سعيد به حقا".

وأضاف: «نيوكاسل» ناد تاريخي رائع، وأعتقد أن أي شخص يرغب في اللعب من أجله ، مع جماهير رائعة.

وتابع: الجماهير كانوا جزءا كبيرا من سبب قدومي إلى هنا، وكذلك مشروع النادي ، وهو مشروع أؤمن به حقا.

في السياق؛ قال إيدي هاو ، مدرب نيوكاسل يونايتد: "أنا متحمس جدا لأن ألكسندر اختار الانضمام إلينا. إنه موهبة بارزة قادرة على تقديم مساهمة كبيرة للفريق.

وتابع: "إنه جيد جدا من الناحية الفنية ، مع مزيج من السمات التي ستضيف لنا في الفريق".

ويتمتع إيزاك، البالغ من العمر 22 عاما، بخبرة قوية على مستوى النخبة في كرة القدم ، حيث لعب في أفضل الفرق في السويد وألمانيا وهولندا وإسبانيا ، بالإضافة إلى جمع 37 مباراة دولية مع السويد ، وسجل في تسع مناسبات لبلاده.