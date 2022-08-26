مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي لمتضرري السيول في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مساعدات غذائية وإيوائية للأسر المتضررة في جمهورية السودان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز مؤخرا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددا من المدن والولايات وأدت لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتمكن الفريق الفني المختص التابع للمركز من الوصول إلى المناطق المعزولة والمتضررة بالفيضانات، ونجح في تسليم المساعدات الإيوائية والغذائية للمتضررين هناك، رغبة في التخفيف من معاناتهم وتحسين وضعهم المعيشي.

يذكر أنه وصلت أمس الأول طائرتان إغاثيتان سعوديتان ضمن الجسر الإغاثي السعودي إلى العاصمة السودانية الخرطوم تحملان على متنهما أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمد يد العون للدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.