فريق طبي بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل ينقذ طفلة من الموت

نجح فريق طبي في تجمع حائل الصحي بمستشفى الملك سلمان التخصصي ، بإنقاذ طفلة من الموت وذلك بعد إجراء أول عملية من نوعها في قسطرة الأشعة التداخلية للمخ والأعصاب، وتأتي التفاصيل بأن الحالة وصلت المستشفى وهي لطفلة في الخامسة من عمرها، تعاني من نزيف حاد في الدماغ، مما أثّر على الحركة في الجهة اليسرى من الجسم.

وأوضح رئيس القسم الطبي الدكتور عبدالله العواض، استشاري قسطرة المخ والأعصاب والحبل الشوكي، بأن سبب النزيف وجود عيب خلقي بين الشريان والوريد، وقال بأنه تم التمكن من إقفال تشوهات الأوعية الدموية بشكل كامل خلال إجراء عملية ناجحة بحمد الله.

وبدوره ذكر الدكتور إبراهيم الرشيدي، استشاري الأشعة التداخلية والمشرف العام على خدمات الاشعة بتجمع حائل الصحي،أن الدعم الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الصحي انعكس على تطوير الخدمات الصحية ورعاية المستفيدين، بجودة عالية مشيراً إلى اهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، بتوفير كافة وسائل التقنية الحديثة للإسهام في تشخيص وعلاج المرضى ، وقدم شكره إلى الإدارة التنفيذية وإدارة المستشفى على دعمها اللامحدود.