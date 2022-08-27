خبير طقس يوضح العلاقة بين فيضانات وسيول باكستان والسودان بموسم الوسم بالمملكة

أوضح محلل الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني مدى العلاقة بين تعرض العديد من الدول لسيول وفيضانات واقتراب موسم الوسم في المملكة.

وقال "الحصيني" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت، إنه على الرغم ما حدث في باكستان والإمارات و إيران والسودان في الفترة الماضية يعتبر تاريخيًّا ونادر الحدوث من ناحية قوة السيول والفيضانات التي أحدثتها، إلا أنه ليس له علاقة من قريب ولا من بعيد بموسم الوسم وما بعده.

وتابع: ذلك لأنه بمجرد دخول الوسم تتغير العناصر الجوية واتجاهها ومصدرها في المملكة.

على جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز أيضًا سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والرياض، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).