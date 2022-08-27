ارتفاع أسعار #النفط.. و #برنت يسجل مكاسب تتجاوز 4%

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، مدفوعة بإشارات حيال احتمالات خفض منظمة “أوبك” لإنتاج الخام، مما دعم تسجيلها لمكاسب أسبوعية ملحوظة.

وجاء صعود النفط بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” تشير إلى استمرار سياسة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم، رغم تحذيره من الآثار السلبية على الأسر والشركات والاقتصاد.

وقالت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصدر مطلع على الأمر إن دولة الإمارات العربية أصبحت أحدث عضو في تحالف “أوبك بلس” يدعم وجهة النظر التي تشير إلى احتمالية خفض الإمدادات في حال عودة الصادرات الإيرانية إلى أسواق النفط.