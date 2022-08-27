تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 27 أغسطس ، ارتفاعا ملحوظا ليسجل عيار 21 في المملكة 183.24 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 مبلغ 209.42 ريال سعودي بما يعادل 55.85 دولار أمريكي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم جاء على نحو 191.97 ريال سعودي مقابل 51.19 دولار أمريكي.

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 21 بمبلغ 183.24 ريال سعودي أي بما يعادل 48.87 دولار أمريكي.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجل نحو 157.07 ريال سعودي مقابل 41.88 دولار أمريكي.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم جاء على نحو 122.16 ريال سعودي مقابل 32.58 دولار أمريكي.

وكذلك جاء سعر أونصة الذهب بيع اليوم على نحو 6,513.75 ريال سعودي مقابل 1,737 دولار أمريكي.

وسعر أونصة الذهب شراء اليوم سجل نحو 6,517.50 ريال سعودي مقابل 1,738 دولار أمريكي.

جاء سعر الجنيه الذهب 8 ج عيار 21 اليوم على نحو 1,759.15 ريال سعودي بما يعادل 469.11 دولار أمريكي.

أما سعر الجنيه الذهب 8 ج عيار 22 اليوم سجل نحو 1,842.92 ريال سعودي مقابل 491.44 دولار أمريكي.

وسعر الجنيه الذهب 8 ج عيار 24 اليوم جاء على نحو 2,010.46 ريال سعودي بما يعادل 536.12 دولار أمريكي.

وجاء سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام بمبلغ 10,617.72 ريال سعودي بما يعادل 2,831.39 دولار أمريكي.