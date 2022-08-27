«حساب المواطن»: إلغاء عقد الإيجار يحرم المستفيد «الفرد المستقل» من أهلية الدعم

كشف برنامج «حساب المواطن» أنه في حال إلغاء عقد الإيجار الموحد أو عدم وجود العقد، فإن ذلك يحرم المستفيد «الفرد المستقل» من أهلية الدعم.

وقال البرنامج: في حال كان المستفيد فرد مستقل وتم اختيار نوع المرفق «عقد إيجار موحد» سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار، ويتم التحقق من البيانات بشكل دوري، وفي حال عدم وجود عقد إيجار ساري الصلاحية باسم المتقدم بالطلب ستصبح حالة الأهلية «غير مؤهل».

يذكر أنه يقصد بـ«الفرد المستقل» كل شخص يبلغ سنه 18 عاما أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به، ويكون غير متزوج (ذكرا أو أنثى)، ويشمل ذلك الأعزب، الأرمل، المطلق، من ليس لديه تابعون أو معالون، ويقصد بـ«المستقل في السكن» وجود عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد، وصك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن حكومي أو خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.