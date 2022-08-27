بـ 43 مئوية.. 3 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم 

أظهر المركز الوطني للأرصاد ، ارتفاع درجة الحرارة اليوم السبت 27 أغسطس 2022، في 3 مدن .

وأوضح المركز ، أن درجة الحرارة في المدينة المنورة والأحساء وحفر الباطن الأعلى عند 43 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والرياض، كذلك على الاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: