إشعار سكان المناطق العشوائية بالإخلاء تمهيدًا لبدء إزالتها

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت إشعار سكان المناطق العشوائية في حي العدل والفضل ، بالإخلاء تمهيدًا لبدء اعمال الازالةوذلك تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة بداية شهر أكتوبر القادم .

وحسب خطة تنفيذ إزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة قامت الأمانة اليوم السبت 27 أغسطس 2022م بإشعار سكان حي العدل والفضل بإخلاء هذه الأحياء حيث سيتم فصل التيار الكهربائي بتاريخ 10 سبتمبر 2022م على أن يتم بدء عملية الإزالة بتاريخ 1 أكتوبر القادم ، وحسب الخطة الزمنية سيتم الانتهاء من أعمال الإزالة خلال 22 يوم .

وتواصل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن، كما أعلنت اللجنة عن مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم، وخدمة التقديم على التعويض.

لجنة الأحياء العشوائية ومنذ بداية عملها فإن عدد الأحياء المزالة والجاري إزالتها بلغ 29 حيًا من أصل 32 وتبقى 3 أحياء وهي " قويزة ، العدل والفضل ، وأم السلم وك 14 الشمالي" ، وسيتم الإنتهاء من هذه الأحياء نهاية أكتوبر القادم ، والهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والاسكان.

الجدير بالذكر أن لجنة الأحياء العشوائية دعت سكان هذه الأحياء إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة، وهي (صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF، رقم آيبان الحساب البنكي و اسم المالك رباعي ورقم بطاقة الاحوال على مطبوعات البنك بصيغة PDF، مخالصات كلٍّ من شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية، إضافة إلى صورة من فاتــورة الكهرباء - الماء، صورة فوتوغرافية للمبنى إن وجدت، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى إن وجدت، رقم توثيق إخلاء المبنى، وإرسالها من خلال خدمة استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة أمانة جدة الرقمية www.jeddah.gov.sa.

وأضافت اللجنة أن الهيئة العامة لعقارات الدولة خصصت العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر مركز التواصل الموحد رقم 920022447 أو البريد الإلكتروني [email protected]، إضافة إلى حساب العناية بالشركاء في منصة تويتر [email protected]