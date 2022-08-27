مقابل بث إعلاني.. “نتفليكس” تبحث تخفيض الاشتراك الشهري إلى 7 دولارات

تدرس شركة نتفليكس تحصيل حوالي من 7 إلى 9 دولارات شهريًا لخطة الاشتراك الجديدة المدعومة بالإعلانات، في الوقت الذي تحصل فيه على ضعف هذا المبلغ من خلال نظام الاشتراك الحالي (15.49 دولار ).

وجاء تخفيض اشتراك نتفليكس عبر خطة مدعومة بالإعلانات بعد أن أعلنت خسارة حوالي 200 ألف مشترك في الربع الأول من هذا العام على خلفية ارتفاع التضخم الذي يضغط على إنفاق المستهلكين.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، وفقًا لـ" بلومبرج"، إنها تخطط لطرح خيارها الصديق للميزانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ست مناطق جغرافية على الأقل. ومع ذلك قد يتعين على الطرح الكامل الانتظار حتى أوائل العام المقبل.

وأضافت المصادر، أن الشركة تخطط لبيع حوالي أربع دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة للخدمة التي تدعمها الإعلانات، وعرض الإعلانات قبل وأثناء العروض.

وكانت شركة والت ديزني المنافسة قد أعلنت في مارس الماضي أنها ستقدم نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات من خدمة البث ديزني+ في وقت لاحق من هذا العام.